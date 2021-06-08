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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи8 июня 2021 г., 09:20

Боевики ФАТХа вышли на военный парад в Газе: "скромнее" ХАМАСа. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Абд Рахим Катиб. Flash90

7 июня в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы, боевики "Бригад мучеников Аль-Аксы", военного крыла ФАТХа, продемонстрировали имеющиеся в наличии вооружения.

Мероприятие было гораздо более "скромным", чем состоявшиеся накануне военные парады ХАМАСа. Фатховцы не располагают ни ракетами, способными достигать Иерусалима и Тель-Авива, ни беспилотной летательной техникой.

После событий 2007 года, когда ХАМАС захватил власть в Газе в результате вооруженного переворота, "Бригады Аль-Аксы" вынуждены оставаться на вторых ролях.

Боевики ФАТХа вышли на военный парад в Газе: "скромнее" ХАМАСа. Фоторепортаж Боевики ФАТХа вышли на военный парад в Газе: "скромнее" ХАМАСа. Фоторепортаж Боевики ФАТХа вышли на военный парад в Газе: "скромнее" ХАМАСа. Фоторепортаж Боевики ФАТХа вышли на военный парад в Газе: "скромнее" ХАМАСа. Фоторепортаж Боевики ФАТХа вышли на военный парад в Газе: "скромнее" ХАМАСа. Фоторепортаж Боевики ФАТХа вышли на военный парад в Газе: "скромнее" ХАМАСа. Фоторепортаж
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