Боевики ФАТХа вышли на военный парад в Газе: "скромнее" ХАМАСа. Фоторепортаж
Фото: Абд Рахим Катиб. Flash90
7 июня в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы, боевики "Бригад мучеников Аль-Аксы", военного крыла ФАТХа, продемонстрировали имеющиеся в наличии вооружения.
Мероприятие было гораздо более "скромным", чем состоявшиеся накануне военные парады ХАМАСа. Фатховцы не располагают ни ракетами, способными достигать Иерусалима и Тель-Авива, ни беспилотной летательной техникой.
После событий 2007 года, когда ХАМАС захватил власть в Газе в результате вооруженного переворота, "Бригады Аль-Аксы" вынуждены оставаться на вторых ролях.
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 28 мая 2021
ХАМАС провел "парад победы" в секторе Газы. Фоторепортаж
ХАМАС провел "парад победы" в секторе Газы. Фоторепортаж