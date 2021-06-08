Боевики ФАТХа вышли на военный парад в Газе: "скромнее" ХАМАСа. Фоторепортаж

Фото: Абд Рахим Катиб. Flash90

7 июня в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы, боевики "Бригад мучеников Аль-Аксы", военного крыла ФАТХа, продемонстрировали имеющиеся в наличии вооружения.

Мероприятие было гораздо более "скромным", чем состоявшиеся накануне военные парады ХАМАСа. Фатховцы не располагают ни ракетами, способными достигать Иерусалима и Тель-Авива, ни беспилотной летательной техникой.

После событий 2007 года, когда ХАМАС захватил власть в Газе в результате вооруженного переворота, "Бригады Аль-Аксы" вынуждены оставаться на вторых ролях.