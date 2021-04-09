Принц Филипп: 1921-2021. Фотогалерея

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9 апреля, за несколько месяцев до своего столетнего юбилея, скончался супруг британской королевы, герцог Эдинбургский Филипп.

Принц Филипп Маунтбеттен родился 10 июня 1921 года во дворце Мон-Репо (остров Корфу, Греция) в семье принца Андрея, сына короля Греции Георга I и младшего брата короля Константина I. С рождения носил титул принца Греческого и Датского. Его отец принадлежал к царствовавшему в Греции датскому дому Глюксбургов. Бабушка со стороны отца – Ольга Константиновна Романова, внучка Николая I. Мать Филиппа принцесса Алиса – из гессенского рода Баттенбергов, племянница последней российской императрицы Александры Фёдоровны и троюродная сестра Николая II.

После отречения Константина в сентябре 1922 года от престола семья принца Андрея была изгнана из Греции и поселилась в Париже. В 1928 году Филиппа отправили к родственникам в Лондон. В 1933-1935 годах учился в школе в Германии, затем в Шотландии. В 1939-1940 годах учился в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте.

После выпуска получил звание мичмана и прошёл на Военно-морском флоте всю Вторую мировую войну, окончив её в звании старшего лейтенанта. Во время войны Филипп участвовал в таких сражениях как Критская операция, сражение у мыса Матапан, Сицилийская операции. Филипп служил на линкоре Valiant, был заместителем командира эсминца Wallace, а также эсминца Whelp.

В период обучения в колледже Филипп познакомился со своими четвероюродными сёстрами – принцессами Елизаветой и Маргарет, во время их визита в учебное заведение вместе с королём Георгом VI. После этого между Филиппом и Елизаветой завязалась переписка, и в 1946 году Филипп попросил у короля разрешения жениться на наследнице престола. Об их помолвке было объявлено 10 июля 1947 года. Бракосочетание состоялось 20 ноября того же года в Вестминстерском аббатстве.

Перед заключением брака принял англизированную версию фамилии матери – Маунтбеттен – и перешёл из греческого православия в англиканство. Кроме того, при принятии британского подданства он отказался от иностранных титулов "принц Греческий" и "принц Датский". Накануне заключения брака король присвоил будущему зятю титул герцога Эдинбургского, графа Мерионетского и барона Гринвичского.

В 1952 году, после смерти короля Георга VI и восшествия на престол Елизаветы II, стал супругом царствующего монарха, но титул принца-консорта не принял. Титул принца, обычно даруемый прямым потомкам короля, присвоен Филиппу 22 февраля 1957 года.

После 1952 года принц Филипп полностью посвятил себя службе королевской семье, выполняя многочисленные церемониальные и благотворительные обязанности.

В браке у Елизаветы и Филиппа родились четверо детей: Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард.

Принц Филипп умер 9 апреля 2021 года.