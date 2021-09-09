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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи9 сентября 2021 г., 13:19

Рош а-Шана в Умани: второй "коронавирусный" Новый год. Фоторепортаж

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Фото: Flash90

Десятки тысяч хасидов из Израиля в дни праздника Рош а-Шана побывали в украинском городе Умань, где находится могила рабби Нахмана из Брацлава.

Израильтян в Умани в эти праздничные дни было на порядок больше, чем в прошлом году, когда город фактически был закрыт на карантин, но все же меньше, чем в "докоронавирусные" годы.

Посещение Умани в этом году было сопряжено со многими ограничениями и карантинными требованиями.

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