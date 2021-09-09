Рош а-Шана в Умани: второй "коронавирусный" Новый год. Фоторепортаж
Фото: Flash90
Десятки тысяч хасидов из Израиля в дни праздника Рош а-Шана побывали в украинском городе Умань, где находится могила рабби Нахмана из Брацлава.
Израильтян в Умани в эти праздничные дни было на порядок больше, чем в прошлом году, когда город фактически был закрыт на карантин, но все же меньше, чем в "докоронавирусные" годы.
Посещение Умани в этом году было сопряжено со многими ограничениями и карантинными требованиями.
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 19 сентября 2020
Рош а-Шана на пустынных улицах Умани. Фоторепортаж
Рош а-Шана на пустынных улицах Умани. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 14 сентября 2015
Десятки тысяч хасидов встретили еврейский новый год в Умани
Десятки тысяч хасидов встретили еврейский новый год в Умани