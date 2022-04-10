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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи10 апреля 2022 г., 15:36

Пальмовое воскресенье 2022 в Иерусалиме. Фоторепортаж

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Фото: Olivier Fitoussi/Flash90

Христианские конфессии, живущие по григорианскому календарю, отмечают в воскресенье, 10 апреля, один из важнейших праздников: Пальмовое воскресенье или Вход Господень в Иерусалим.

Согласно христианским верованиям, накануне главного еврейского праздника Песах, отмечаемого в память исхода из Египта, сын божий Иисус Христос пришел вместе с учениками в Иерусалим. Население города, принявшее его за мессию, махали пальмовыми ветвями и устилали ими путь ослика, на котором Иисус въехал в город.

Христиане отмечают этот праздник очень пышно. В Иерусалиме, устраиваются мистерии: участники изображают Христа, а также его учеников и жителей города, радующихся приходу мессии. После уличных шествий начинаются службы в храмах. Во время мессы читается рассказ о страстях Христовых.

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