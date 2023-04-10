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    Фоторепортажи

    Марш на Эвьятар: "Это наша земля". Фоторепортаж

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    Фото: Flash90 и Associated Press

    В понедельник, 10 апреля, в период празднования Песаха, тысячи израильтян отправились маршем от перекрестка Тапуах в Самарии в сторону того места, где ранее находился форпост Эвьятар. В акции приняли участие около 20 тысяч человек.

    В мероприятии приняли участие министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир ("Оцма Иегудит"), министр финансов Бецалель Смотрич ("Ционут Датит"), министр по делам Негева и Галилеи Ицхак Васерлауф ("Оцма Иегудит") и министр по делам поселенчества и национальных проектов Орит Струк ("Ционут Датит"). К маршу присоединились не менее 20 депутатов Кнессета.

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    "Это мероприятие является доказательством того, что мы не капитулируем перед террором. Мы здесь, это наша земля, и мы на ней останемся", – заявил Итамар Бен-Гвир.

    Глава регионального совета Самарии Йоси Даган поблагодарил министров за участие в марше. "Именно это является сионистским ответом на террор. Я призываю народ Израиля именно в эти дни прийти и принять участие в акции в поддержку поселенчества", – сказал он.

    Марш проходил под усиленной охраной армии. С раннего утра было блокировано движение по шоссе №505, по которому движется колонна. Силы армии расположились вдоль всего маршрута, а также на территории самого форпоста.

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    Марш проводился в связи с требованием реализации компромисса по Эвьятару, к которому поселенцы пришли с правительством Нафтали Беннета. Нынешняя коалиция закрепила этот компромисс в коалиционных соглашениях. Летом 2021 года жители Эвьятара покинули территорию поселка по соглашению с правительством, в соответствии с которым на землях, которые не принадлежат частным лицам, будет построена йешива. Несмотря на то, что с момента подписания соглашения прошло более полутора лет, никаких шагов по его реализации не предпринято.

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