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Музей-гараж старинных автомобилей в Пенсильвании. Фоторепортаж

время публикации: 10 апреля 2025 г., 11:39 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 11:39

Фото: AP Photo/Matt Rourke

В городке Механиксбург (Пенсильвания, США) есть небольшой музей-гараж, в котором хранятся 29 автомобилей Rolls-Royce и Bentley, каждому из которых около 100 лет.

Обслуживают эти раритетные автомобили около 50 волонтеров, которые собираются в музее дважды в месяц. Они чистят и ремонтируют машины, а также "выгуливают" их на окрестных дорогах.

При музее есть автошкола, в которой новички проходят специальную подготовку под руководством опытных волонтеров.

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