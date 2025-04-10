Музей-гараж старинных автомобилей в Пенсильвании. Фоторепортаж

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В городке Механиксбург (Пенсильвания, США) есть небольшой музей-гараж, в котором хранятся 29 автомобилей Rolls-Royce и Bentley, каждому из которых около 100 лет.

Обслуживают эти раритетные автомобили около 50 волонтеров, которые собираются в музее дважды в месяц. Они чистят и ремонтируют машины, а также "выгуливают" их на окрестных дорогах.

При музее есть автошкола, в которой новички проходят специальную подготовку под руководством опытных волонтеров.