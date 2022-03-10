Новые репатрианты времен войны в Украине. Фоторепортаж

Фото: Flash90, Associated Press

Израиль ожидает прибытия многих тысяч новых репатриантов из Украины, где власти РФ развязали войну.

По пути в Израиль репатрианты из Украины вынуждены находиться во временных лагерях, созданных в странах восточной Европы для беженцев.

Прибывают в Израиль новые репатрианты и из России.