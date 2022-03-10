Новые репатрианты времен войны в Украине. Фоторепортаж
Фото: Flash90, Associated Press
Израиль ожидает прибытия многих тысяч новых репатриантов из Украины, где власти РФ развязали войну.
По пути в Израиль репатрианты из Украины вынуждены находиться во временных лагерях, созданных в странах восточной Европы для беженцев.
Прибывают в Израиль новые репатрианты и из России.
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