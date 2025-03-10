Актеру и мастеру боевых искусств Чаку Норрису – 85. Фотогалерея

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10 марта исполнилось 85 лет знаменитому американскому киноактеру и мастеру боевых искусств Карлосу Рэю Норрису, более известному как Чак Норрис. Среди его предков были ирландцы и индейцы-чероки.

Он родился в городке Райан (штат Оклахома) в нищей семье сильно пьющего автомеханика, с которым мать, растившая трех детей, развелась. Любовь к спорту ему привил отчим.

Школьником Норрис подрабатывал грузчиком, мечтал стать полицейским. После школы записался в ряды военно-воздушных сил США и в 1959 году был направлен в Южную Корею. Там, на военной базе его стали называть Чаком. Армейская служба, как вспоминал Чак, была неимоверно скучной, поэтому он занялся спортом, сначала записавшись в клуб дзюдо, а затем в группу тансудо (корейское боевое искусство). Через три года, к тому моменту демобилизации, он уже был обладателем черного пояса.

С 1963 года Чак Норрис стал преподавать каратэ, открыв собственные школы. В 1965-м победил в Лос-Анджелесе на чемпионате всех звезд боевых искусств. В 1968-м стал чемпионом мира по каратэ в полутяжёлом весе и сохранял это звание в течение семи лет – к тому моменту его сеть объединяла более 30 школ каратэ. Он имеет первый дан по бразильскому джиу-джитсу, восьмой дан по таэквондо, десятый дан по сито-рю каратэ-до, десятый дан по тансудо.

Один из его учеников, актер Стив Маккуин, привел Чака на съемочную площадку – так началась кинокарьера Норриса. Прославился как актер он в 1972 году, снявшись в роли Кольта – противника Брюса Ли в фильме "Путь дракона". В общей сложности Чак Норрис снялся в 40 кинофильмах и сериалах – в основном это были боевики, в их числе "Разборки в Сан-Франциско", "Хорошие парни ходят в чёрном", "Октагон", "Безмолвный гнев", "Одинокий волк Маккуэйд", "Без вести пропавшие", "Кодекс молчания", "Отряд "Дельта"", "Идущий в огне", "Агент", "Крутой Уокер", "Китайский городовой", "Человек президента", "Обитель дьявола" и многие другие.

Чак Норрис стал создателем большого количества телевизионных шоу, помимо этого он издаёт свой журнал, написал семь книг. Сотрудничает с христианскими благотворительными организациями.

Дважды был женат, отец пяти детей (не считая двух старших детей второй жены), дед не менее 13-ти внуков.