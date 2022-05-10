Соревнования по конному спорту в Израиле. Фоторепортаж
Фото: Александр Ханин
Конный спорт популярен в Израиле. В настоящее время проходят этапы национального чемпионата.
В прошлом году израильтянка Эшли Бонд была финалисткой совернований по конкуру на Олимпиаде в Токио. И теперь израильские спортсмены готовятся к Олимпиаде-2024, которая должна пройти в Париже.
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