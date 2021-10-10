Шествие "красных повстанцев" в Тель-Авиве: экоактивисты "похоронили" природу. Фоторепортаж

Фото: Tomer Neuberg (Flash90), Oded Balilty (AP)

В субботу, 9 октября, активисты движения Extinction Rebellion устроили шествие в Тель-Авиве. "Бригада красных повстанцев" пронесла по бульвару Ротшильда "гроб природы", попытавшись привлечь внимание к экологическим проблемам Израиля и всего мира, в частности к последствиям глобального потепления.

Движение Extinction Rebellion было создано в Великобритании в 2018 году. Активисты призывают объявить чрезвычайную климатическую ситуацию, сократить к 2025 году выбросы парниковых газов до нуля и сформировать специальный орган – "Собрание граждан", которое будет обсуждать изменения климата и связанные с ним проблемы.

В прошлом году контртеррористическое подразделение британской полиции включило Extinction Rebellion (вместе с PETA и Greenpeace) в список потенциальных угроз. В Израиле акции экоактивистов пока проходят мирно.