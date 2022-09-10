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    Фоторепортажи

    Карл III официально провозглашен королем Великобритании. Фоторепортаж

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    Карл III (Чарльз III) официально провозглашен Советом по престолонаследию новым королем Соединенного Королевства, сообщает ВВС.

    Прокламация об этом подписана наследником престола принцем Уильямом, королевой-консортом Камиллой, лидером Палаты общин и лордом-председателем Совета Пенни Мордаунт, премьер-министром Британии Лиз Трасс и архиепископом Кентерберийским.

    После официального подписания Основной прокламации к собравшимся в Сент-Джеймсском дворце вышел сам монарх.

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    В короткой речи он отдал дань любви и уважения покойной королеве, а затем с Библией в руках произнес клятву королевству и каждой его составляющей отдельно – Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии.

    Затем король подписал документ, удостоверяющий его клятву.

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