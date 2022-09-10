Карл III официально провозглашен королем Великобритании. Фоторепортаж

Карл III (Чарльз III) официально провозглашен Советом по престолонаследию новым королем Соединенного Королевства, сообщает ВВС.

Прокламация об этом подписана наследником престола принцем Уильямом, королевой-консортом Камиллой, лидером Палаты общин и лордом-председателем Совета Пенни Мордаунт, премьер-министром Британии Лиз Трасс и архиепископом Кентерберийским.

После официального подписания Основной прокламации к собравшимся в Сент-Джеймсском дворце вышел сам монарх.

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В короткой речи он отдал дань любви и уважения покойной королеве, а затем с Библией в руках произнес клятву королевству и каждой его составляющей отдельно – Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии.

Затем король подписал документ, удостоверяющий его клятву.