Планета горит от А до Я. Фоторепортаж с пожаров от Америки до Якутии.
Фото: Associated Press
Аномальная жара лета 2021 года охватила многие страны мира. Разрушительные лесные пожары вспыхнули от запада США, до дальнего Востока и Якутии в России.
Алжир в этом году особенно страдает от высоких температур, засухи и нехватки воды. Пожары были зафиксированы в 14 районах страны, 10 из которых находятся в районе Тизи-Узу. 65 человек погибли.
Тяжелая ситуация с природными пожарами также складывается сейчас в Турции, Греции и Италии.
Однако, самая драматичная обстановка сложилась в Якутии. Согласно сервису мониторинга погоды и загрязнения воздуха windy.com, дымный след от якутских лесных пожаров в разы превосходит все вместе взятые из вышеперечисленных мест бедствий.
Россия в этом году может побить антирекорд XXI века – пламя уже уничтожило лес почти на 16 миллионах гектаров, что на 2,5 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года.