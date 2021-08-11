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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи11 августа 2021 г., 17:48

Планета горит от А до Я. Фоторепортаж с пожаров от Америки до Якутии.

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Associated Press

Аномальная жара лета 2021 года охватила многие страны мира. Разрушительные лесные пожары вспыхнули от запада США, до дальнего Востока и Якутии в России.

Алжир в этом году особенно страдает от высоких температур, засухи и нехватки воды. Пожары были зафиксированы в 14 районах страны, 10 из которых находятся в районе Тизи-Узу. 65 человек погибли.

Тяжелая ситуация с природными пожарами также складывается сейчас в Турции, Греции и Италии.

Однако, самая драматичная обстановка сложилась в Якутии. Согласно сервису мониторинга погоды и загрязнения воздуха windy.com, дымный след от якутских лесных пожаров в разы превосходит все вместе взятые из вышеперечисленных мест бедствий.

Россия в этом году может побить антирекорд XXI века – пламя уже уничтожило лес почти на 16 миллионах гектаров, что на 2,5 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Аттика, Греция Калифорния Якутия, Россия Якутия Калифорния
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