Пять дней украинского наступления в Курской области. Фоторепортаж
время публикации: 11 августа 2024 г., 12:12 | последнее обновление: 11 августа 2024 г., 12:12
Фото: Associated Press
Вооруженные силы Украины развивают в Курской области наступление, продолжающееся уже пять дней. Сообщается, что украинская армия продвинулась на десятки километров вглубь российской территории. Россияне перебрасывают под Курск резервы, в том числе из Украины, чтобы не позволить оперативному кризису превратиться в стратегический.
В Курской области объявлена чрезвычайная ситуация федерального масштаба. Жители бегут в соседние регионы. Сообщается о перебоях с электричеством и водоснабжением. Власти призывают жителей не поддаваться панике. Российские военкоры пишут о сосредоточении украинской армии и на границе Белгородской области.