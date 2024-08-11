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Пять дней украинского наступления в Курской области. Фоторепортаж

время публикации: 11 августа 2024 г., 12:12 | последнее обновление: 11 августа 2024 г., 12:12

Фото: Associated Press

Вооруженные силы Украины развивают в Курской области наступление, продолжающееся уже пять дней. Сообщается, что украинская армия продвинулась на десятки километров вглубь российской территории. Россияне перебрасывают под Курск резервы, в том числе из Украины, чтобы не позволить оперативному кризису превратиться в стратегический.

В Курской области объявлена чрезвычайная ситуация федерального масштаба. Жители бегут в соседние регионы. Сообщается о перебоях с электричеством и водоснабжением. Власти призывают жителей не поддаваться панике. Российские военкоры пишут о сосредоточении украинской армии и на границе Белгородской области.

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