Пять дней украинского наступления в Курской области. Фоторепортаж

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Вооруженные силы Украины развивают в Курской области наступление, продолжающееся уже пять дней. Сообщается, что украинская армия продвинулась на десятки километров вглубь российской территории. Россияне перебрасывают под Курск резервы, в том числе из Украины, чтобы не позволить оперативному кризису превратиться в стратегический.

В Курской области объявлена чрезвычайная ситуация федерального масштаба. Жители бегут в соседние регионы. Сообщается о перебоях с электричеством и водоснабжением. Власти призывают жителей не поддаваться панике. Российские военкоры пишут о сосредоточении украинской армии и на границе Белгородской области.