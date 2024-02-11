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    Фоторепортажи

    В Бразилии стартовал карнавал 2024 года. Фоторепортаж

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    Фото: Associated Press

    В Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро проходит ежегодный карнавал, сопровождаемый состязаниями и шествиями школ самбы. Карнавал продлится до 17 февраля. Шоу только начинается, кульминация впереди.

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    // https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 4 Февраля 2024
    Народные шествия в Бразилии накануне большого карнавала. Фоторепортаж
    // https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 21 Февраля 2023
    Карнавал в Рио 2023: кульминация. Фоторепортаж
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