В Бразилии стартовал карнавал 2024 года. Фоторепортаж
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Фото: Associated Press
В Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро проходит ежегодный карнавал, сопровождаемый состязаниями и шествиями школ самбы. Карнавал продлится до 17 февраля. Шоу только начинается, кульминация впереди.
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