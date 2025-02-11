Авиашоу Aero India 2025: первая "встреча" Су-57 и F-35. Фоторепортаж

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На авиабазе "Йелаханка" в Бангалоре проходит XV международная выставка авиакосмической техники Aero India 2025. Особое внимание к этому шоу привлечено в связи с тем, что впервые одновременно демонстрируются возможности американского истребителя пятого поколения F-35 и российского истребителя Су-57, который в РФ тоже называют самолетом пятого поколения, конкурирующим с F-35.

Серийное производство Су-57 до сих пор не налажено, хотя о начале процесса заявляется уже многие годы. ВВС Индии еще в 2012 году планировали закупать Су-57. Однако в 2018-м ВВС Индии отказались от закупки в связи с многочисленными задержками в разработке и производстве.

На авиашоу в Бангалоре российский самолет Су-57Э пилотировал летчик-испытатель Сергей Богдан.

Истребители F-35 демонстрировали на авиашоу в Индии и ранее. Эти самолеты давно стоят на вооружении многих армий. ВВС Израиля неоднократно применяли F-35i в реальных боевых операциях.

На Aero India 2025 свою продукцию представила корпорация Israel Aerospace Industry.