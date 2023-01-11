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    Фоторепортажи

    80-я церемония вручения "Золотых глобусов". Фоторепортаж из Лос-Анджелеса

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    Фото: Associated Press

    Вечером 10 января в Лос-Анджелесе состоялась 80-я церемония вручения кинематографической и телевизионной премии "Золотой глобус" Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA).

    Лучшими фильмами были объявлены "Фабельманы" и "Банши Инишерина", лучшими актерами – Остин Батлер, Кейт Бланшетт, Колин Фаррелл, Мишель Йео, лучшим режиссером – Стивен Спилберг.

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    ПОЛНЫЙ СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

    Стивен Спилберг Сепиде Моафи Слева направо: Питер Чернин, Колин Фаррелл, Мартин МакДонах, Керри Кондон, Брендан Глисон, Грэм Бродбент и Барри Кеоган с наградой за фильм «Баньши из Инишерина» на 80-м фестивале «Золотой глобус», 10 января 2023 года Билли Портер Слева направо: Тони Кушнер, Сет Роген, Джадд Хирш, Габриэль Лабелль, Стивен Спилберг, Мишель Уильямс, Пол Дано и Кристи Макоско Кригер с наградой за фильм «Фабельманы» на 80-м фестивале «Золотой глобус», 10 января 2023 года Гиги Парис
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