80-я церемония вручения "Золотых глобусов". Фоторепортаж из Лос-Анджелеса
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Фото: Associated Press
Вечером 10 января в Лос-Анджелесе состоялась 80-я церемония вручения кинематографической и телевизионной премии "Золотой глобус" Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA).
Лучшими фильмами были объявлены "Фабельманы" и "Банши Инишерина", лучшими актерами – Остин Батлер, Кейт Бланшетт, Колин Фаррелл, Мишель Йео, лучшим режиссером – Стивен Спилберг.
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