Зима в Израиле: невероятно красивые фото от Управления заповедников и парков
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Фото: Управление заповедников и парков
Вторая неделя января сопровождается в Израиле дождями, понижением температуры – и совершенно невероятными красотами природы. Управление заповедников и парков опубликовало подборку фотографий, сделанных в самых красивых местах Израиля, на юге и на севере, во время дождя и под первыми лучами выглянувшего из-за туч солнца. Земля Израиля благодарно принимает драгоценную влагу, расцветая и преображаясь.
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