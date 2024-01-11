Зима в Израиле: невероятно красивые фото от Управления заповедников и парков

Фото: Управление заповедников и парков

Вторая неделя января сопровождается в Израиле дождями, понижением температуры – и совершенно невероятными красотами природы. Управление заповедников и парков опубликовало подборку фотографий, сделанных в самых красивых местах Израиля, на юге и на севере, во время дождя и под первыми лучами выглянувшего из-за туч солнца. Земля Израиля благодарно принимает драгоценную влагу, расцветая и преображаясь.