adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
8 - 10°
Тель-Авив:
14 - 17°
Эйлат:
12 - 20°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.735 ₪ 4.101 ₪
Иерусалим:
8 - 10°
Тель-Авив:
14 - 17°
Эйлат:
12 - 20°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ОБЩИНА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • ТРАДИЦИИ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Фоторепортажи

    Зима в Израиле: невероятно красивые фото от Управления заповедников и парков

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    Фото: Управление заповедников и парков

    Вторая неделя января сопровождается в Израиле дождями, понижением температуры – и совершенно невероятными красотами природы. Управление заповедников и парков опубликовало подборку фотографий, сделанных в самых красивых местах Израиля, на юге и на севере, во время дождя и под первыми лучами выглянувшего из-за туч солнца. Земля Израиля благодарно принимает драгоценную влагу, расцветая и преображаясь.

    Природный заповедник и национальный парк Заповедник Нахаль Амуд Буйволы в заповеднике Заповедник Нахаль Амуд Заповедник Нахаль Амуд Двойная радуга в заповеднике и национальном парке
    adv_12 rimma_dw_d
    adv_13 rimma_dw_m
    adv_14 article_video
    Ссылки по теме
    adv_15 ar_middle_wwh
    adv_16 ar_right_wwh
    adv_17 ar_right_1
    adv_18 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    19:17 Несмотря на войну, в Нетивоте состоится массовое мероприятие в память о "Баба Сали"
    18:53 Недалеко от Хизмы автобус подвергся "каменной атаке", два человека получили травмы
    18:37 МИД Израиля назвал Южную Африку "юридическим крылом ХАМАСа"
    18:36 Зима в Израиле: невероятно красивые фото от Управления заповедников и парков
    18:16 Управление тылом продлило действие инструкций для населения
    17:49 97-й день войны в Израиле. Хронология событий
    17:33 Подписано соглашение о выплате зарплаты отсутствовавшим на работе из-за войны сотрудникам
    16:39 Ракетный обстрел Кирьят-Шмоны: зафиксировано попадание в здание и в школу
    adv_19 ar_right_2
    adv_20 ar_right_3
    adv_21 ar_right_4
    adv_22 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom