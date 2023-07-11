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    Фоторепортажи

    День перекрытых дорог в Израиле: новая волна протестов. Фоторепортаж

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    Фото: Flash90, Associated Press, пресс-служба полиции Израиля

    Во вторник, 11 июля, по всему Израиля проходят массовые акции противников юридической реформы. Поводом для новой волны протестов послужило принятие в первом чтении законопроекта о принципе крайней неприемлемости, который, как полагают участники протестов, угрожает демократии.

    С раннего утра демонстранты перекрывали движение по трассам. Предпринимались попытки перекрытия проездов в Иерусалим, Тель-Авив, Хайфу, Герцлию, Ришон ле-Цион и другие города страны. Манифестанты блокировали междугородние трассы, улицы городов и перекрестки. Группа активистов ворвалась в 3-й терминал аэропорта "Бен-Гурион".

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    Для наведения порядка были задействованы значительные силы полиции. Применялись спецсредства для разгона толпы. Десятки демонстрантов задержали. Есть пострадавшие.

    Эйн Хемед Хайфа Блокированное прибрежное шоссе у развязки Бейт Янай Эйн Хемед
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