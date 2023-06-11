Спасательная операция после разрушения Каховской ГЭС. Фоторепортаж

Фото: Associated Press и ГСЧС Украины

Ситуация в Херсонской и Николаевской областях, где десятки населенных пунктов оказались в зоне затопления после разрушения Каховской ГЭС (в ночь на 6 июня), остается крайне тяжелой. Наибольший ущерб причинен левому берегу (около 70% затопленных территорий), находящемуся в основном под контролем российских оккупационных сил. Из зон затопления были эвакуированы тысячи людей и сотни животных.