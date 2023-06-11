adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
16 - 26°
Тель-Авив:
21 - 26°
Эйлат:
25 - 36°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.630 ₪ 3.911 ₪
Иерусалим:
16 - 26°
Тель-Авив:
21 - 26°
Эйлат:
25 - 36°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Фоторепортажи

    Спасательная операция после разрушения Каховской ГЭС. Фоторепортаж

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    Фото: Associated Press и ГСЧС Украины

    Ситуация в Херсонской и Николаевской областях, где десятки населенных пунктов оказались в зоне затопления после разрушения Каховской ГЭС (в ночь на 6 июня), остается крайне тяжелой. Наибольший ущерб причинен левому берегу (около 70% затопленных территорий), находящемуся в основном под контролем российских оккупационных сил. Из зон затопления были эвакуированы тысячи людей и сотни животных.

    adv_11 rimma_dw_d
    adv_12 rimma_dw_m
    adv_13 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 10 Июня 2023
    Власти Украины заявляют, что ситуация в зоне затопления на оккупированном армией РФ левом берегу Днепра остается критической
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 9 Июня 2023
    СБУ заявило о перехвате разговора, подтверждающего подрыв Каховской ГЭС российскими военными
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 8 Июня 2023
    Украина и Россия обвиняют друг друга в обстрелах эвакуирующихся
    // https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 8 Июня 2023
    Приднепровье Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Фоторепортаж
    adv_14 ar_middle_wwh
    adv_15 ar_middle_yandex
    adv_16 ar_middle_mobile_yandex
    adv_17 ar_right_wwh
    adv_18 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    22:29 Сборная Израиля завоевала бронзовые медали юношеского чемпионата мира по футболу
    21:58 Айзенкот: в 2015 году ЦАХАЛ действовал за рубежом против "Исламского государства"
    19:33 ЦАХАЛ сообщил о тяжелом ранении курсанта офицерских курсов
    19:27 Победителем Открытого чемпионата Франции стал Новак Джокович
    18:56 Спасательная операция после разрушения Каховской ГЭС. Фоторепортаж
    18:19 МИД Израиля ведет переговоры с властями Эстонии в связи со скандалом вокруг отмены выставки израильских художников
    17:42 СМИ: Олена Зеленская на следующей неделе посетит Израиль
    17:00 Министры утвердили законопроект, предусматривающий наказание за подстрекательство против ультраортодоксов
    adv_19 ar_right_2
    adv_20 ar_right_3
    adv_21 ar_right_4
    adv_22 ar_right_5