Актеру Леонардо ДиКаприо – 50. Фотогалерея

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11 ноября исполнилось 50 лет знаменитому американскому актеру и кинопродюсеру Леонардо ДиКаприо, лауреату "Оскара", трех премий "Золотой глобус" и множества других наград.

Он родился в Лос-Анджелесе (Калифорния). У него итальянские, немецкие и русские корни.

Начав актерскую карьеру в конце 1980-х годов, ДиКаприо получил признание как многообещающий новичок в начале 1990-х с ролями в драмах "Жизнь этого парня" и "Что гложет Гилберта Грейпа", последняя из которых принесла 19-летнему Лео первые номинации на "Оскар" и "Золотой глобус" в категории "Лучший актёр второго плана". Потом были "Дневник баскетболиста", "Полное затмение" и "Ромео + Джульетта". Но всемирная слава пришла к нему благодаря главной роли в фильме-катастрофе "Титаник" (1997).

В общей сложности, за 35 лет профессиональной актерской карьеры, Леонардо ДиКаприо снялся примерно в 50 фильмах и сериалах. В их числе "Авиатор", "Великий Гэтсби", "Волк с Уолл-стрит" и многие другие. В 2016 году он был удостоен долгожданного "Оскара" за главную роль в фильме "Выживший".

Личная жизнь ДиКаприо многие годы привлекала всеобщее внимание. Среди его подруг были супермодели Хелена Кристенсен, Жизель Бюндхен, Бар Рафаэли, Эрин Хитертон, актриса Блейк Лайвли и многие другие. Но до сих пор он ни разу не был женат.