Америка отмечает 20-ю годовщину терактов 9/11. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

Америка склоняет голову перед 2977 жертвами терактов 11 сентября 2001 года. В двадцатую годовщину уничтожения Всемирного торгового центра пройдут траурные мероприятия.

Памятные церемонии пройдут 11 сентября по всей стране – в парках и на стадионах, в общинных центрах и школах, церквях и синагогах. Вспоминая о погибших, Америка продолжит осмысление трагедии, поразившей самое сердце страны, которая считала себя неуязвимой.

Хронология событий 20-летней давности (официальная версия Госдепартамента США)

11 сентября 2001 года. Два захваченных террористами авиалайнера врезаются в башни Центра международной торговли в Нью-Йорке (ЦМТ). Спустя час с небольшим обе башни рушатся, и под их обломками погибают тысячи людей. Третий захваченный авиалайнер врезается в здание Пентагона. Четвертый авиалайнер, который, возможно, направлялся еще к одной цели в Вашингтоне, терпит катастрофу в округе Сомерсет (шт. Пенсильвания), – видимо, после того, как пассажиры попытались вмешаться в действия тех, кто участвовал в захвате самолета.

08:46 (по времени Восточного побережья США). Самолет "Америкэн эйрлайнз", выполнявший рейс № 11, врезается в Северную башню ЦМТ (Манхэттен, Нью-Йорк).

09:03. Самолет авиакомпании "Юнайтед эйрлайнз", выполнявший рейс № 175, врезается в Южную башню ЦМТ.

09:38. Самолет авиакомпании "Америкэн эйрлайнз", выполнявший рейс № 77, врезается в здание Пентагона.

09:59. Обрушивается Южная башня ЦМТ в Нью-Йорке.

10:00. В штате Пенсильвания разбивается самолет авиакомпании "Юнайтед эйрлайнз", выполнявший рейс № 93.

10:28. Падает Северная башня ЦМТ в Нью-Йорке.

Федеральное управление гражданской авиации приостанавливает все воздушное движение в США и направляет международные рейсы в Канаду. Закрываются федеральные учреждения и публичные здания в Вашингтоне, Нью-Йорке и других крупных городах страны.

16:10. Обрушивается здание № 7 Центра международной торговли в Нью-Йорке.

20:30. Президент Буш обращается к нации со следующими словами: "Теракты могут поколебать фундаменты крупнейших наших зданий, но они не затронут фундамент Америки".

Погибли тысячи людей. Согласно первоначальным оценкам властей Нью-Йорка, в ЦМТ и прилегающих к нему кварталах могло погибнуть более 5 тыс. чел. По мере уточнения списков погибших, сверке имен и опознания останков некоторых жертв число предполагаемых погибших сократилось.

В здании Пентагона в Вашингтоне погибло 189 человек, включая 64 пассажиров самолета авиакомпании "Америкэн эйрлайнз", выполнявшего рейс № 77. В катастрофе самолета авиакомпании "Юнайтед эйрлайнз", выполнявшего рейс № 93, , на западе шт. Пенсильвания погибли 44 человека. (Источник: Национальное управление безопасности на транспорте.)

В общей сложности, в результате терактов 11 сентября 2001 года погибли около 3 тыс. человек, включая 19 террористов, находившихся на борту захваченных ими четырех гражданских самолетов.