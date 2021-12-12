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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи12 декабря 2021 г., 08:56

Королева красоты Израиля на конкурсе "Мисс Вселенная 2021". Фотогалерея

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Фото: Miss Universe и Associated Press

Вечером 12 декабря в Эйлате состоится финал международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2021". Израиль представляет 22-летняя Ноа Кохба из Бней Атарот.

Ноа увлекается кулинарией, дайвингом и серфингом. Участвует в защите экологии моря и пляжей.

Финал конкурса "Мисс Вселенная" будет транслироваться в прямом эфире в более чем 170 странах мира. Ожидается, что за ним будут наблюдать около 600 миллионов зрителей.

Для проведения конкурса построена специальная "Арена Вселенной", привезенная из Португалии. Это сооружение рассчитано примерно на 5 тысяч зрителей.

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"Королевой красоты Израиля" 2021 года стала Ноа Кохба
 

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