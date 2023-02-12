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    Фоторепортажи

    Последствия землетрясения в Турции. Фоторепортаж израильского журналиста

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    Фото: Eric Marmor/Flash90

    В эти дни израильский фотожурналист Эрик Мармор находится на юге Турции, где жертвами мощных землетрясений стали десятки тысяч людей. Его снимки за прошедшую неделю публиковали многие израильские и зарубежные СМИ.

    Мармор снимает не только руины. На его фотографиях люди, перенесшие катастрофу и оставшиеся без жилья; спасатели, в том числе израильские, которые продолжают разбирать завалы в надежде вытащить живыми тех, кто оказался под обломками зданий; медики, оказывающие помощь пострадавшим.

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