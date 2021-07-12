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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи12 июля 2021 г., 08:16

15 лет назад началась Вторая ливанская война. Фотоальбом

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Фото: пресс-служба ЦАХАЛа, Flash90, Associated Press, NEWSru.co.il

Ровно 15 лет назад, 12 июля 2006-го, началась война Израиля против боевиков "Хизбаллы", которая длилась 35 дней. В результате боевых действий и ракетных обстрелов погибли 166 израильтян, более 1000 получили ранения. Потери ливанской стороны: почти 1200 погибших.

- Имена израильтян, погибших в ходе Второй ливанской войны

Поводом для начала войны стала провокация "Хизбаллы": утром 12 июля на ливано-израильской границе было совершено нападение на военный патруль. В ходе короткого боя ливанские боевики убили троих и похитили двоих израильских военнослужащих – Эхуда Гольдвассера и Эльдада Регева (позже экспертиза установила, что они получили смертельные ранения в бою). Вскоре после этой диверсии израильские танки вошли на территорию Ливана. "Хизбалла" ответила ракетно-минометными обстрелами израильской территории. Так началась Вторая ливанская война.

Сотни тысяч израильтян, оказавшихся в 2006-м в зоне обстрелов – от Метулы до Хадеры – хорошо помнят тот постоянный страх за себя и своих близких, который они испытывали в ожидании новых взрывов. Многие эвакуировались в центр и на юг страны. Тогда тыл не был готов к ракетной войне.

За годы, прошедшие после Второй ливанской, Израиль создал уникальную систему противоракетной обороны, доказавшую свою эффективность во время вооруженного противостояния с боевиками ХАМАСа в Газе, в том числе в период проведения операций "Облачный столп" (2012), "Нерушимая скала" (2014) и "Страж стен" (2021).


Летом 2006-го в зоне боевых действий работали десятки израильских и зарубежных журналистов. Сегодня мы публикуем фотоальбом, составленный из снимков, сделанных во время той войны ими и сотрудниками пресс-службы ЦАХАЛа.

Первые минуты Второй ливанской войны. Боевики "Хизбаллы" около подорванного израильского армейского джипа. 12 июля 2006 года На границе с Ливаном в июле 2006 года Израильские артиллеристы ведут огонь по позициям "Хизбаллы" После ракетного обстрела в Хайфе Южный Бейрут в августе 2006 года Выход израильских войск из Ливана
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