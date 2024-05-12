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"Евровидение-2024": победа Немо из Швейцарии. Фоторепортаж

время публикации: 12 мая 2024 г., 02:50 | последнее обновление: 12 мая 2024 г., 02:54

Фото: AP Photo/Martin Meissner

В шведском Мальмё состоялся финал международного песенного конкурса "Евровидение-2024".

Победу одержал Немо (Швейцария).

Второе место – Baby Lasagna (Хорватия)

Третье место – Jerry Heil и Alyona Alyona (Украина)

Израиль занял 5-е место.

Россия третий год подряд отстранена от участия из-за вторжения российских войск в Украину. Участник из Нидерландов, прошедший в финал, был отстранен накануне выступления.

Немо (Швейцария)
Эден Голан (Израиль)
Baby Lasagna (Хорватия)
Alyona Alyona (настоящее имя – Алена Савраненко) и Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева), Украина
Иоланда (Португалия)
Рэйвен (Словения)
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