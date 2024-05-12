"Евровидение-2024": победа Немо из Швейцарии. Фоторепортаж
время публикации: 12 мая 2024 г., 02:50 | последнее обновление: 12 мая 2024 г., 02:54
Фото: AP Photo/Martin Meissner
В шведском Мальмё состоялся финал международного песенного конкурса "Евровидение-2024".
Победу одержал Немо (Швейцария).
Второе место – Baby Lasagna (Хорватия)
Третье место – Jerry Heil и Alyona Alyona (Украина)
Израиль занял 5-е место.
Россия третий год подряд отстранена от участия из-за вторжения российских войск в Украину. Участник из Нидерландов, прошедший в финал, был отстранен накануне выступления.