Невесты "черной субботы": израильские дизайнеры провели показ моды о событиях 7 октября

Фото: Бен Лион (בן ליאון)

Группа израильских дизайнеров провела совместный показ моделей одежды, посвященный чудовищным событиям "черной субботы" 7 октября. Идея шоу принадлежит дизайнеру Лиан Мизрахи. Моделями на показе были молодые люди, пережившие резню на фестивале транс-музыки Nova возле Реим, где погибло более 350 человек.

Показ состоялся 10 декабря в Яффо в зале "Хамам" в рамках выставки моды под названием POV – point of view ("Точка зрения") – это была точка зрения дизайнеров на "черную субботу" 7 октября. Режиссер и художественный руководитель показа Гили Сиван-Коэн, а продюсировала показ компания Fine Productions, специализирующаяся на частных престижных ивентах, которая не смогла остаться равнодушной к этому проекту.

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На подиум вышли 15 молодых людей, переживших резню на фестивале Nova: представленные ими модели иллюстрируют трагические события 7 октября и непременную победу света над тьмой – как и принято в дни Хануки. Вела шоу Эвелин Хагоэль, показ сопровождало танцевальное шоу Рома Секера, а музыку, под которую выходили модели, создал Орен Левайфер, который тоже входит в число переживших "расстрелянный фестиваль".

Джессика Элтер, чей жених Бен Шимони геройски погиб в "черную субботу", раз за разом возвращаясь, чтобы вывезти еще несколько человек, прошла по подиуму в белом платье невесты (работа Лиан Мизрахи). Корсаж платья украшен двумя железными мечами, фата невесты покрыта красными "кровавыми" пятнами, на ее груди след от пулевого ранения, на лице – слезы. В руках Джессика держала мобильный телефон с фотографией Бена.

Юваль Шарбит Трабельцы 7 сентября вышла замуж за любовь всей своей жизни, 27-летнего Мора Трабельцы. 7 октября, ровно через месяц после свадьбы, муж Юваль был застрелен у нее на глазах. На Юваль было белое платье работы Адар Коэн: модель хватают руки с надписями на арабском языке и зелеными ленточками ХАМАСа на запястьях, а на платье написано на иврите: "Они сорвали мою одежду", "Они осквернили мое тело", "Это кошмарный сон, разбудите меня". На шлейфе платья кровавый отпечаток ладони и надпись на английском языке "Хватит убийств", а на длинных манжетах – дата 07.10.23.

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Влада Патапов, чья фотография в алом палантине, где Влада убегает от террористов, облетела весь мир – вышла на подиум в синем платье работы Эфрат Клиг: платье украшено фигурными вырезами, складывающимися в Звезду Давида, на девушке головной убор в виде двух лебедей, а в руках белый букет невесты. Цвета платья и аксессуаров символизируют флаг Государства Израиль.

Бар Гольдштейн одета в платье, сделанное из автоматных гильз, это работа дизайнера Гилада.

Тали Нахум вышла на подиум в длинном сером жакете с алыми лентами, символизирующими потеки крови, и в платье невесты – разорванном на бедре, с алыми пятнами. Во время показа Тали сняла жакет, а затем расстегнула и сняла платье, оставшись в прозрачном костюме с алыми разводами на спине, ягодицах и бедрах, на груди и нижней части живота. Под прозрачным костюмом видны татуировки Тали, а красные узоры и алые стразы повторяют пятна крови на одежде жестоко изнасилованных террористами девушек на фестивале Nova. Костюм изготовлен дизайнером Лиавом Береби.

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Ярин Амар вышла в длинном жакете и сапогах белого цвета, украшенных детскими рисунками: эти рисунки нарисовали дети, чей дядя был убит террористами 7 октября. Костюм изготовила Сапир Габриэль.

Показ завершила Лиор Какун исполнением гимна Израиля "Атиква": на Лиор было платье в виде карты Израиля работы Итая Бецалели и Оргада Адари.

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