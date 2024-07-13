Морская фауна у берегов Бат-Яма. Фотогалерея 2022-2024 годов
время публикации: 13 июля 2024 г., 18:05 | последнее обновление: 13 июля 2024 г., 18:11
Фото, видео: Евгений Финкель, Newsru.co.il
Израильское побережье Средиземного моря – не такое яркое и густонаселенное, как Эйлатский залив Красного моря. Тем более центральная его часть, с которой соседствуют многолюдные города. Но ошибочно полагать, что средиземноморские прибрежные воды бедны обитателями и малоинтересны.
В этом фоторепортаже представлены снимки, сделанные около северной части побережья Бат-Яма в 2022-2024 годах.
В последние недели концентрация медуз около средиземноморского побережья Израиля значительно сократилась. Температура воды около 30 градусов. Плавать лучше в маске – рано утром или перед закатом солнца.
Съемки любительские. Камера: Olympus TG-6.