Морская фауна у берегов Бат-Яма. Фотогалерея 2022-2024 годов

Фото, видео: Евгений Финкель, Newsru.co.il

Израильское побережье Средиземного моря – не такое яркое и густонаселенное, как Эйлатский залив Красного моря. Тем более центральная его часть, с которой соседствуют многолюдные города. Но ошибочно полагать, что средиземноморские прибрежные воды бедны обитателями и малоинтересны.

В этом фоторепортаже представлены снимки, сделанные около северной части побережья Бат-Яма в 2022-2024 годах.

В последние недели концентрация медуз около средиземноморского побережья Израиля значительно сократилась. Температура воды около 30 градусов. Плавать лучше в маске – рано утром или перед закатом солнца.

Съемки любительские. Камера: Olympus TG-6.