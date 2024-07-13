x
13 июля 2024
|
последняя новость: 18:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 июля 2024
|
13 июля 2024
|
последняя новость: 18:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Морская фауна у берегов Бат-Яма. Фотогалерея 2022-2024 годов

exclusive
время публикации: 13 июля 2024 г., 18:05 | последнее обновление: 13 июля 2024 г., 18:11

Фото, видео: Евгений Финкель, Newsru.co.il

Израильское побережье Средиземного моря – не такое яркое и густонаселенное, как Эйлатский залив Красного моря. Тем более центральная его часть, с которой соседствуют многолюдные города. Но ошибочно полагать, что средиземноморские прибрежные воды бедны обитателями и малоинтересны.

В этом фоторепортаже представлены снимки, сделанные около северной части побережья Бат-Яма в 2022-2024 годах.

В последние недели концентрация медуз около средиземноморского побережья Израиля значительно сократилась. Температура воды около 30 градусов. Плавать лучше в маске – рано утром или перед закатом солнца.

Съемки любительские. Камера: Olympus TG-6.

Голожаберный моллюск Goniobranchus annulatus
Актиния (Macrodactyla doreensis)
Рыба-крокодил (плоскоголов, Platycephalidae)
Голубой краб-плавунец, самец (Callinectes sapidus)
Лиловый краб-плавунец (Charybdis hellerii)
Морской ангел (европейская скватина, Squatina squatina)
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 09 ноября 2021

Крабы у побережья Израиля: любовные игры и искусство маскировки. Видео, фотогалерея
// https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 26 ноября 2020

Морские обитатели рядом с нами. Подводный мир по-соседству с Бат-Ямом