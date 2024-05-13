День памяти в Израиле во время войны против террора. Фоторепортаж
время публикации: 13 мая 2024 г., 12:45 | последнее обновление: 13 мая 2024 г., 12:45
Фото: Flash90, Associated Press, GPO
12-13 мая (4 ияра по еврейскому календарю), накануне Дня независимости (Йом ацмаут), в Израиле отмечают День памяти (Йом зикарон).
Дважды звучала траурная сирена в память о погибших в войнах и терактах. За последний год, после трагических событий 7 октября и последовавшей войны с террором, список жертв значительно увеличился.
В стране прошли мероприятия памяти павших.