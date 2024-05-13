День памяти в Израиле во время войны против террора. Фоторепортаж

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12-13 мая (4 ияра по еврейскому календарю), накануне Дня независимости (Йом ацмаут), в Израиле отмечают День памяти (Йом зикарон).

Дважды звучала траурная сирена в память о погибших в войнах и терактах. За последний год, после трагических событий 7 октября и последовавшей войны с террором, список жертв значительно увеличился.

В стране прошли мероприятия памяти павших.