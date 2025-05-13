"Великий слепой". Певцу Стиви Уандеру – 75. Фотогалерея

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13 мая исполнилось 75 лет Стиви Уандеру – знаменитому американскому соул-певцу, композитору, пианисту, барабанщику, музыкальному продюсеру. Одному из самых титулованных современных музыкантов в США.

Стиви Уандер (настоящее имя Стивленд Хардэуэй Моррис) родился в Сагино, штат Мичиган. Он был третьим из шести детей в семье. Слепота Стиви была вызвана врачебной ошибкой и ретинопатией. Когда Стиви было четыре года, его мать оставила своего мужа и переехала вместе с детьми в Детройт. Стиви рос дома. Мать научила его читать и познакомила с музыкальными инструментами. Мальчик начал петь в церковном хоре. Первый профессиональный контракт с ним был подписан, когда Стиви было 11 лет. Тогда же появился псевдоним "Stevie Wonder" – "Чудо-Стиви".

Маленькому Стиви предстояло стать одним из основоположников современного соула и R'n'B, одним из самых известных вокалистов в мире. Уандер записал более 30 хитов, входивших в первую десятку в чартах США, написал более 2000 песен и получил рекордные 25 премий "Грэмми", присуждаемые за высшие достижения в области звукозаписи. У него вышли более 30 альбомов.

Стиви Уандер является музыкантом-мультиинструменталистом: обладает вокальным диапазоном в четыре октавы и невероятно сложной вокальной техникой, виртуозно владеет роялем и всеми видами синтезаторов, ударной установкой, кларнетом, губной гармоникой.

В настоящее время Стиви Уандер женат третьим браком. У него девять детей от пяти женщин.