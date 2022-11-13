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    Фоторепортажи

    Херсон празднует освобождение от российской оккупации. Фоторепортаж

    время публикации: | последнее обновление:
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    Фото: Associated Press

    Утром 11 ноября части российской армии покинули украинский город Херсон, оккупированный ими с марта 2022 года. Вскоре после отступления армии РФ в Херсон вошли первые подразделения вооруженных сил Украины. В городе празднуют освобождение от оккупации.

    В то же время ВСУ продолжают "зачистки" и разминирование в районе Херсона. Ситуация в регионе остается крайне сложной.

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    Авангард ВСУ вошел в город Херсон
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