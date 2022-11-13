Херсон празднует освобождение от российской оккупации. Фоторепортаж
время публикации: | последнее обновление:
Фото: Associated Press
Утром 11 ноября части российской армии покинули украинский город Херсон, оккупированный ими с марта 2022 года. Вскоре после отступления армии РФ в Херсон вошли первые подразделения вооруженных сил Украины. В городе празднуют освобождение от оккупации.
В то же время ВСУ продолжают "зачистки" и разминирование в районе Херсона. Ситуация в регионе остается крайне сложной.
adv_11 m_ar_1
adv_12 m_end_ar_wwh
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 12 Ноября 2022
Видеосвидетельство: на правом берегу Днепра российские военные "забыли" склад боеприпасов
Видеосвидетельство: на правом берегу Днепра российские военные "забыли" склад боеприпасов
adv_13 ar_middle_wwh
adv_14 ar_middle_yandex
adv_15 ar_middle_mobile_yandex