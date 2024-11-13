Последствия ударов ЦАХАЛа по "Хизбалле" в Бейруте и на юге Ливана. Фоторепортаж
время публикации: 13 ноября 2024 г., 17:26 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 17:26
Фото: Associated Press
ВВС ЦАХАЛа продолжают интенсивные атаки на объекты "Хизбаллы" в Бейруте и других регионах Ливана, прежде всего на юге страны. В южных районах Бейрута, прежде всего в Дахии, разрушено множество зданий, в которых располагались штабы, склады и производственные мощности террористов.
ЦАХАЛ подчеркивает, что прилагаются усилия для минимизации ущерба мирным гражданам.