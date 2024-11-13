Последствия ударов ЦАХАЛа по "Хизбалле" в Бейруте и на юге Ливана. Фоторепортаж

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ВВС ЦАХАЛа продолжают интенсивные атаки на объекты "Хизбаллы" в Бейруте и других регионах Ливана, прежде всего на юге страны. В южных районах Бейрута, прежде всего в Дахии, разрушено множество зданий, в которых располагались штабы, склады и производственные мощности террористов.

ЦАХАЛ подчеркивает, что прилагаются усилия для минимизации ущерба мирным гражданам.