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    Фоторепортажи

    "Иерусалимский марш-2022": впервые за три года. Фоторепортаж

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    Фото: Yonatan Sindel/Flash90, AP Photo/Maya Alleruzzo

    В четверг, 13 октября, в столице Израиля состоялся международный Иерусалимский марш, который традиционно проводится во время праздника Суккот. В 2020-2021 мероприятие не устраивали из-за карантинных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса.

    В этом мероприятии вместе с израильтянами принимают участие около двух тысяч христиан-евангелистов, которые специально для этого приезжают в Израиль из разных стран мира.

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    В связи с проведением марша в Иерусалиме были перекрыты многие центральные улицы.

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