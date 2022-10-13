"Иерусалимский марш-2022": впервые за три года. Фоторепортаж

Фото: Yonatan Sindel/Flash90, AP Photo/Maya Alleruzzo

В четверг, 13 октября, в столице Израиля состоялся международный Иерусалимский марш, который традиционно проводится во время праздника Суккот. В 2020-2021 мероприятие не устраивали из-за карантинных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса.

В этом мероприятии вместе с израильтянами принимают участие около двух тысяч христиан-евангелистов, которые специально для этого приезжают в Израиль из разных стран мира.

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В связи с проведением марша в Иерусалиме были перекрыты многие центральные улицы.