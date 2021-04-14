Иерусалим:
7 - 22°
Тель-Авив:
11 - 21°
Эйлат:
14 - 29°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Фоторепортажи14 апреля 2021 г., 12:08

День памяти павших солдат и жертв террора в Израиле. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Flash90, Associated Press, пресс-службы

14 апреля в 11:00 по всему Израилю второй раз за последние сутки прозвучала двухминутная траурная сирена. Сразу после этого на горе Герцля в Иерусалиме началась официальная церемония памяти павших. В это же время начались церемонии на военных кладбищах по всему Израилю.

В этом году День памяти павших солдат и жертв террора отмечают в Израиле 13-14 апреля (хотя церемонии на кладбищах проводились с 9 апреля). После завершения траурных церемоний начнется празднование 73-го Дня независимости Израиля.

По официальным данным, с 1860 года в Эрец-Исраэль в войнах и диверсиях погибли 23928 военнослужащих. За минувший год число павших увеличилось на 43 человека, еще 69 бывших военнослужащих или сотрудников служб безопасности скончались в результате инвалидности, полученной во время службы.

Со дня основания государства в результате терактов погибли 3158 гражданских лиц, включая 120 иностранцев, ставших жертвами атак на израильтян в Израиле или за границей. 3262 ребенка потеряли в терактах одного из родителей, и 121 несовершеннолетний лишился обоих родителей.

продолжение фоторепортажа
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 28 апреля 2020
День памяти в Израиле. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 26 апреля 2020
Канун Дня памяти в Израиле. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 18 апреля 2018
День памяти павших в Израиле. Фоторепортаж
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:48 "Иудея и Самария". Галерея работ Андрея Куманина
12:08 День памяти павших солдат и жертв террора в Израиле. Фоторепортаж
14:12 Беспорядки в Миннесоте после того, как полицейские застрелили афроамериканца. Фоторепортаж
13:14 Неделя высокой моды в Мадриде: акцент на маски. Фоторепортаж
16:20 Принц Филипп: 1921-2021. Фотогалерея
07:55 Спасенные после экологической катастрофы у берегов Израиля черепахи вернулись в море. Фоторепортаж
19:15 Королеве эпатажа Вивьен Вествуд – 80. Фотогалерея
11:46 День Катастрофы и героизма в Израиле. Фоторепортаж
14:47 Рыцарский фестиваль в Петах-Тикве. Фоторепортаж
14:40 Великий четверг в Храме Гроба Господня. Фоторепортаж
Загрузка...