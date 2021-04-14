День памяти павших солдат и жертв террора в Израиле. Фоторепортаж

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14 апреля в 11:00 по всему Израилю второй раз за последние сутки прозвучала двухминутная траурная сирена. Сразу после этого на горе Герцля в Иерусалиме началась официальная церемония памяти павших. В это же время начались церемонии на военных кладбищах по всему Израилю.

В этом году День памяти павших солдат и жертв террора отмечают в Израиле 13-14 апреля (хотя церемонии на кладбищах проводились с 9 апреля). После завершения траурных церемоний начнется празднование 73-го Дня независимости Израиля.

По официальным данным, с 1860 года в Эрец-Исраэль в войнах и диверсиях погибли 23928 военнослужащих. За минувший год число павших увеличилось на 43 человека, еще 69 бывших военнослужащих или сотрудников служб безопасности скончались в результате инвалидности, полученной во время службы.

Со дня основания государства в результате терактов погибли 3158 гражданских лиц, включая 120 иностранцев, ставших жертвами атак на израильтян в Израиле или за границей. 3262 ребенка потеряли в терактах одного из родителей, и 121 несовершеннолетний лишился обоих родителей.