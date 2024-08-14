Пожары в окрестностях Афин, европейские страны приходят на помощь. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

Более 700 пожарных, которым помогают полиция, армия и сотрудники лесничеств, при поддержке пожарной авиации ведут борьбу с масштабным лесным пожаром, уже несколько дней бушующим к северу от Афин. Среди государств, пришедших на помощь Греции, - Чехия, Турция, Испания, Италия.

Одновременно ведется подсчет ущерба. Как сообщается, выгорело около 100000 гектаров земли, сгорели десятки домов. В ходе поисково-спасательных работ в северном приговоре Афин Врилиссия пожарные обнаружили обгоревшее тело 65-летней женщины. Она стала первой жертвой самого мощного в 2024 году пожара.

Распространению пламени содействовала установившаяся в Аттике сухая ветреная погода. Однако в последние сутки ветер начал ослабевать, что содействует усилиям пожарных. Тем не менее, власти по-прежнему призывают население следовать распоряжениям об эвакуации, поскольку иначе людей будет трудно вызволить из огненной ловушки.