"99 процентов – это мы". Многотысячная акция протеста против правительства Нетаниягу в Тель-Авиве

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Акция протеста против правительства Биньямина Нетаниягу, состоявшаяся в Тель-Авиве, на площади возле театра "Габима", собрала десятки тысяч израильтян, несмотря на холодную и дождливую погоду.

Аналогичные демонстрации, однако с меньшим числом участников, прошли в Хайфе и Иерусалиме.