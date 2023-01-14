"99 процентов – это мы". Многотысячная акция протеста против правительства Нетаниягу в Тель-Авиве
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Фото: Flash90, AP Photo
Акция протеста против правительства Биньямина Нетаниягу, состоявшаяся в Тель-Авиве, на площади возле театра "Габима", собрала десятки тысяч израильтян, несмотря на холодную и дождливую погоду.
Аналогичные демонстрации, однако с меньшим числом участников, прошли в Хайфе и Иерусалиме.
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