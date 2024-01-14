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    Фоторепортажи

    100 дней войны, 100 дней плена. Акции в Израиле в поддержку заложников и их семей. Фоторепортаж

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    Фото: Flash90 и Associated Press

    В разных городах и поселках Израиля проходят акции, приуроченные к 100-му дню войны против террора, начавшейся 7 октября после масштабного нападения боевиков ХАМАСа и других группировок. В течение этого дня вспоминают прежде всего множество заложников, которые остаются в плену у террористов в секторе Газы.

    Наиболее массовая (несмотря на дождливую погоду), 24-часовая акция проходит в районе так называемой "площади похищенных" – около Тель-Авивского музея изобразительных искусств, на бульваре Шауль а-Мелех. Здесь установлены арт-инсталляции и плакаты, подчеркивающие тяжелое положение заложников и призывающие к их освобождению.

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    На "площадь похищенных" приходят люди разных взглядов, с разным отношением к нынешнему политическому и военному руководству страны. Одни требуют немедленного прекращения боевых действий ради спасения заложников. Другие просто молятся за спасение похищенных.

    Во время акции около Еврейского университета в Иерусалиме в небо было выпущено множество желтых воздушных шаров, что символизированное требование освобождения пленных.

    Тель-Авив Тель-Авив Тель-Авив Тель-Авив Яхуд Тель-Авив
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