Перекрытие проезда в министерства в Иерусалиме: акция протеста противников юридической реформы. Фоторепортаж
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Фото: Yonatan Sindel/Flash90
Утром во вторник, 14 марта, несколько десятков манифестантов, протестующих против реформы юридической системы, блокировали дорогу, которая ведет к комплексу правительственных зданий в Иерусалиме. Был блокирован проезд к министерствам финансов, внутренних дел и экономики.
Участники акции протеста были сцеплены друг с другом цепями и пластиковыми трубами. Полицейские были вынуждены применить силу и технические средства для того, чтобы освободить проезд.
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Многие участники этой акции задержаны.
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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Марта 2023
Противники юридической реформы блокировали проезд к министерствам в Иерусалиме
Противники юридической реформы блокировали проезд к министерствам в Иерусалиме
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