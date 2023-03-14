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    Фоторепортажи

    Перекрытие проезда в министерства в Иерусалиме: акция протеста противников юридической реформы. Фоторепортаж

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    Фото: Yonatan Sindel/Flash90

    Утром во вторник, 14 марта, несколько десятков манифестантов, протестующих против реформы юридической системы, блокировали дорогу, которая ведет к комплексу правительственных зданий в Иерусалиме. Был блокирован проезд к министерствам финансов, внутренних дел и экономики.

    Участники акции протеста были сцеплены друг с другом цепями и пластиковыми трубами. Полицейские были вынуждены применить силу и технические средства для того, чтобы освободить проезд.

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    Многие участники этой акции задержаны.

    Перекрытие проезда в министерства в Иерусалиме: акция протеста противников юридической реформы. Фоторепортаж Перекрытие проезда в министерства в Иерусалиме: акция протеста противников юридической реформы. Фоторепортаж Перекрытие проезда в министерства в Иерусалиме: акция протеста противников юридической реформы. Фоторепортаж Перекрытие проезда в министерства в Иерусалиме: акция протеста противников юридической реформы. Фоторепортаж Перекрытие проезда в министерства в Иерусалиме: акция протеста противников юридической реформы. Фоторепортаж Перекрытие проезда в министерства в Иерусалиме: акция протеста противников юридической реформы. Фоторепортаж
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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Марта 2023
    Противники юридической реформы блокировали проезд к министерствам в Иерусалиме
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