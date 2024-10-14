Подземный штаб "Радуана" на юге Ливана. Репортаж ЦАХАЛа

Фото и видео пресс-службы ЦАХАЛа

Бойцы 8-й резервной бронетанковой бригады "А-Закен" (91-я дивизия ЦАХАЛа), действуя совместно с инженерным спецназом "Яалом" на юге Ливана, обнаружили в центре одного из крупных населенных пунктов туннель протяженностью около 800 метров, который по сути представлял собой штаб "Радуана" (спецназа "Хизбаллы"). В этом подземном штабе хранились оружие, боеприпасы, амуниция, транспортные средства. Здесь были оборудованы спальни, кухни, продуктовый склад, туалеты.

По оценке ЦАХАЛа, данный подземный штаб "Радуан", как и другие подобные укрепления, планировал использовать в рамках реализации плана "оккупации Галилеи". По данным израильской разведки, "Хизбалла", как и ХАМАС, готовилась к массированному вторжению на территорию Израиля с захватом множества заложников.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари побывал в этом подземном штабе и выступил с заявлением.