Наводнение на северо-востоке Ливии: разрушен город Дерна, многотысячные жертвы. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

В результате наводнения, вызванного ураганом "Даниэль", был в значительной степени разрушен город Дерна, на северо-востоке Ливии, в котором проживали около 90 тысяч человек.

Местные власти заявляют, что число жертв может достичь 20 тысяч (пока подтверждается гибель более 8000 человек).