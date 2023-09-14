Наводнение на северо-востоке Ливии: разрушен город Дерна, многотысячные жертвы. Фоторепортаж
время публикации: | последнее обновление:
Фото: Associated Press
В результате наводнения, вызванного ураганом "Даниэль", был в значительной степени разрушен город Дерна, на северо-востоке Ливии, в котором проживали около 90 тысяч человек.
Местные власти заявляют, что число жертв может достичь 20 тысяч (пока подтверждается гибель более 8000 человек).
adv_12 m_ar_1
adv_13 rimma_dw_d
adv_14 rimma_dw_m
adv_15 article_video
adv_16 ar_middle_wwh
adv_17 ar_middle_yandex
adv_18 ar_middle_mobile_yandex