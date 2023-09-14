adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
18 - 28°
Тель-Авив:
24 - 29°
Эйлат:
26 - 35°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.819 ₪ 4.099 ₪
Иерусалим:
18 - 28°
Тель-Авив:
24 - 29°
Эйлат:
26 - 35°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Фоторепортажи

    Наводнение на северо-востоке Ливии: разрушен город Дерна, многотысячные жертвы. Фоторепортаж

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    Фото: Associated Press

    В результате наводнения, вызванного ураганом "Даниэль", был в значительной степени разрушен город Дерна, на северо-востоке Ливии, в котором проживали около 90 тысяч человек.

    Местные власти заявляют, что число жертв может достичь 20 тысяч (пока подтверждается гибель более 8000 человек).

    adv_12 m_ar_1

    adv_13 rimma_dw_d
    adv_14 rimma_dw_m
    adv_15 article_video
    Ссылки по теме
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_middle_yandex
    adv_18 ar_middle_mobile_yandex
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1
    adv_21 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    13:35 Террорист, пытавшийся убить пограничника, приговорен к 20 годам тюрьмы
    12:51 Минтуризма Израиля: по сравнению с 2022 годом турпоток возрос на 69%, больше всего едут из США, Франции, Великобритании, Германии и России
    12:42 Наводнение на северо-востоке Ливии: разрушен город Дерна, многотысячные жертвы. Фоторепортаж
    12:12 Названы имена четырех россиян, исключенных из санкционного списка ЕС
    10:01 Израиль провел для Азербайджана демонстрацию возможностей системы ПВО Barak MX
    10:00 Антитеррористические операции в Иудее и Самарии: задержаны 13 подозреваемых
    09:13 Спикер Кнессета: коалиция планирует продвигать создание конституционного суда
    08:33 Распространяется дезинформация о том, что украинская сторона якобы планирует "теракт" в Умани
    adv_22 ar_right_2
    adv_23 ar_right_3
    adv_24 ar_right_4
    adv_25 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom