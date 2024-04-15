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Алле Пугачевой – 75. Фотогалерея

время публикации: 15 апреля 2024 г., 15:04 | последнее обновление: 15 апреля 2024 г., 15:04

Фото: Википедия, Associated Press, А.Ханин

15 апреля исполнилось 75 лет знаменитой певице Алле Пугачевой.

Она родилась в Москве. Получила, помимо обычного, музыкальное образование. Карьеру певицы начала в 1965 году.

Пугачева – одна из самых титулованных советских и российских певиц (Народная артистка СССР, 1991 года). В ее репертуар входили более 500 песен, из которых около 100 собственного сочинения, а дискография насчитывает 19 студийных альбомов. Помимо СССР и России альбомы певицы издавались в Японии, Южной Корее, Швеции, Финляндии, Германии, Польше, Чехословакии, Болгарии и Израиле. Общий тираж дисков превысил 250 млн экземпляров.

Пять раз выходила замуж. От первого брака, с Миколасом Орбакасом, у нее родилась дочь Кристина Орбакайте, певица. Потом она была замужем за кинорежиссером Александром Стефановичем. Третий брак – с продюсером Евгением Болдиным. Четвертый брак – с певцом Филиппом Киркоровым. В настоящее время замужем за юмористом Максимом Галкиным, у них двое детей – Елизавета и Гарии, рожденные суррогатной матерью.

В последнее время Пугачева и Галкин живут преимущественно в Израиле.

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1976 год
1991 год
1986 год
C президентами России, Белоруссии и Украины на международном фестивале «Славянский базар», 2001
На концерте группы "Машина времени"
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