Алле Пугачевой – 75. Фотогалерея

Фото: Википедия, Associated Press, А.Ханин

15 апреля исполнилось 75 лет знаменитой певице Алле Пугачевой.

Она родилась в Москве. Получила, помимо обычного, музыкальное образование. Карьеру певицы начала в 1965 году.

Пугачева – одна из самых титулованных советских и российских певиц (Народная артистка СССР, 1991 года). В ее репертуар входили более 500 песен, из которых около 100 собственного сочинения, а дискография насчитывает 19 студийных альбомов. Помимо СССР и России альбомы певицы издавались в Японии, Южной Корее, Швеции, Финляндии, Германии, Польше, Чехословакии, Болгарии и Израиле. Общий тираж дисков превысил 250 млн экземпляров.

Пять раз выходила замуж. От первого брака, с Миколасом Орбакасом, у нее родилась дочь Кристина Орбакайте, певица. Потом она была замужем за кинорежиссером Александром Стефановичем. Третий брак – с продюсером Евгением Болдиным. Четвертый брак – с певцом Филиппом Киркоровым. В настоящее время замужем за юмористом Максимом Галкиным, у них двое детей – Елизавета и Гарии, рожденные суррогатной матерью.

В последнее время Пугачева и Галкин живут преимущественно в Израиле.