x
15 апреля 2025
|
последняя новость: 09:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 апреля 2025
|
15 апреля 2025
|
последняя новость: 09:11
15 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Актрисе Эмме Уотсон, "Гермионе" из "Гарри Поттера" – 35. Фотогалерея

Великобритания
Звезды
время публикации: 15 апреля 2025 г., 08:14 | последнее обновление: 15 апреля 2025 г., 08:14

Фото: Associated Press

Эмма Уотсон родилась в Париже, в семье английских адвокатов, выросла в Великобритании. Всемирную славу ей принесла роль юной волшебницы Гермионы в сказочной киносаге о Гарри Поттере. Кроме того, Эмма сыграла в десятках фильмах и сериалах, в их числе "Красавица и чудовище", "Сфера", "Маленькие женщины" и др. Она считается одной из самых богатых и популярных британских актрис. У нее было множество романов, о которых писала "желтая пресса". Не замужем, детей нет.

2017 год
2001 год
2008 год
2011 год
2012 год
2021 год
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook