Актрисе Эмме Уотсон, "Гермионе" из "Гарри Поттера" – 35. Фотогалерея

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Эмма Уотсон родилась в Париже, в семье английских адвокатов, выросла в Великобритании. Всемирную славу ей принесла роль юной волшебницы Гермионы в сказочной киносаге о Гарри Поттере. Кроме того, Эмма сыграла в десятках фильмах и сериалах, в их числе "Красавица и чудовище", "Сфера", "Маленькие женщины" и др. Она считается одной из самых богатых и популярных британских актрис. У нее было множество романов, о которых писала "желтая пресса". Не замужем, детей нет.