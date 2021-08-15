Землетрясение на Гаити: сотни погибших. Фоторепортаж

Напомним, что в 2010 году в результате землетрясения магнитудой 7,0, которое произошло в районе столицы Гаити Порт-о-Пренс, погибли десятки тысяч человек.

Линой Ашрам ответила на критику о своей победе на Олимпиаде

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