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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи15 августа 2021 г., 12:50

Землетрясение на Гаити: сотни погибших. Фоторепортаж

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Фото: Associated Press

14 августа у побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2, за которым последовала серия повторных подземных толчков.

Жертвами землетрясения стали более 300 человек, тысячи местных жителей пострадали и лишились жилья.

Напомним, что в 2010 году в результате землетрясения магнитудой 7,0, которое произошло в районе столицы Гаити Порт-о-Пренс, погибли десятки тысяч человек.

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