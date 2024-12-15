Силы 98-й дивизии продолжают "зачищать" южный Ливан. Фото, видео

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 98-й дивизии, включая бригаду "Цанханим", бригаду коммандос и 7-ю бригаду "Саар ми-Голан", продолжают действовать в шести районах южного Ливана - Кфар-Кила, Аль-Адайса, Раб ат-Талатин, Маркаба, Ат-Тайбэ, Аль-Хиам.

В течение последних нескольких недель 98-я дивизия действовала в районе Аль-Хиама. Только в этом районе были уничтожены более 300 объектов террористической инфраструктуры "Хизбаллы".