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    Фоторепортажи

    Последствия ракетного обстрела Днепра. Фоторепортаж

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    Фото: Associated Press и Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области

    14 января армия РФ осуществила массированный обстрел объектов гражданской инфраструктуры Украины. Одна из ракет попала в девятиэтажный жилой дом в Днепре. Десятки людей погибли.

    Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщает о по меньшей мере 21 погибшем в Днепре в результате ракетной атаки армии РФ, среди погибших 15-летняя девочка.

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    Также сообщается, что ранения получили 73 человека (из них 14 детей, самому младшему из них три года).

    ГСЧС передает, что были спасены 38 человек (из них шесть детей).

    Около 40 человек считаются пока пропавшими без вести.

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    Осуществляется обследование поврежденных и уцелевших частей дома, продолжаются работы по поиску людей под завалами.

    В Днепре объявлен трехдневный траур по погибшим.

    Командование вооруженных сил Украины заявляет, что удар по многоквартирному жилому дому в Днепре был нанесен ракетой Х-22. В настоящее время ВСУ не располагают средствами ПВО, способными сбивать такие ракеты, говорится в сообщении. При этом в ВСУ напоминают, что при применении с больших расстояний отклонение от цели ракет Х-22 может составлять сотни метров.

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    Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с юристом и блогером Марком Фейгиным ранее заявлял, что российская ракета была сбита, после чего она упала на подъезд. Командование ВСУ эту версию опровергает.

    Пророссийские телеграм-каналы обращают внимание на то, что заявление командования ВСУ о неспособности украинских ПВО сбивать ракеты Х-22 противоречит их же заявлениям о поражении таких ракет, звучавших ранее.

    В отчетах минобороны РФ крылатые ракеты Х-22 именуются "высокоточными". Эти заявления спорны. Ракеты данного типа, принятые на вооружение советской армии еще в 60-е годы прошлого века, известны своей низкой точностью. Ракеты Х-22 пытались модифицировать, в основном в 70-е годы. Эти ракеты действительно очень сложно сбивать из-за их высокой скорости.

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