Последствия урагана на побережье Кинерета. Фоторепортаж
Фото: Michael Giladi/Flash90
По предварительным оценкам регионального объединения городов, ущерб от урагана, обрушившегося на побережье Кинерета в субботу, 14 мая, составляет десятки миллионов шекелей.
Несмотря на предупреждения синоптиков о возможном разгуле стихии, сотни отдыхающих остались ночевать на побережье Кинерета, где их и застал ураган. Ветр валил деревья, срывал палатки и разносил личные вещи, оставленные в кемпингах, вынуждая отдыхающих собираться в дорогу посреди ночи. Эвакуация осложнялась тем, что многие трассы оказались завалены деревьям.
Ураганом нанесен ущерб набережной Тверии, затоплены и разрушены прибрежные строения и кафе.
В воскресенье, 15 мая, штаб по чрезвычайным ситуациям Объединения городов Кинерета сообщил, что пляжи в течение дня будут закрыты для проведения работ по оценке ущерба.
От урагана пострадали несколько районов на севере Израиля. В долине Хула порывы ветра достигали 140 км/ч. Был причинен существенный ущерб сельскохозяйственным посадкам. От высоких температур во время шарава пострадали посадки томатов, кукурузы, а также саженцы деревьев.
Лесной пожар произошел в районе мошава Хад-Нес на Голанских высотах, а также возгорание в промышленной зоне Кирьят-Шмоне. В тушении огня были задействованы самолеты пожарной авиации.
Эйлат после шторма "Голда". Фоторепортаж