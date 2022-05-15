Последствия урагана на побережье Кинерета. Фоторепортаж

Фото: Michael Giladi/Flash90

По предварительным оценкам регионального объединения городов, ущерб от урагана, обрушившегося на побережье Кинерета в субботу, 14 мая, составляет десятки миллионов шекелей.

Несмотря на предупреждения синоптиков о возможном разгуле стихии, сотни отдыхающих остались ночевать на побережье Кинерета, где их и застал ураган. Ветр валил деревья, срывал палатки и разносил личные вещи, оставленные в кемпингах, вынуждая отдыхающих собираться в дорогу посреди ночи. Эвакуация осложнялась тем, что многие трассы оказались завалены деревьям.

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Ураганом нанесен ущерб набережной Тверии, затоплены и разрушены прибрежные строения и кафе.

В воскресенье, 15 мая, штаб по чрезвычайным ситуациям Объединения городов Кинерета сообщил, что пляжи в течение дня будут закрыты для проведения работ по оценке ущерба.

От урагана пострадали несколько районов на севере Израиля. В долине Хула порывы ветра достигали 140 км/ч. Был причинен существенный ущерб сельскохозяйственным посадкам. От высоких температур во время шарава пострадали посадки томатов, кукурузы, а также саженцы деревьев.

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Лесной пожар произошел в районе мошава Хад-Нес на Голанских высотах, а также возгорание в промышленной зоне Кирьят-Шмоне. В тушении огня были задействованы самолеты пожарной авиации.