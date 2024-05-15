Открытие 77-го Каннского международного кинофестиваля. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

Вечером 14 мая открылся 77-й Каннский международный кинофестиваль. Председателем жюри является Грета Гервиг. Фильмом открытия стала французская лента "Второй акт" Квентина Дюпье, почетную "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в кинематограф получила актриса Мэрил Стрип.

По красной дорожке фестиваля в день открытия прошли Жюльет Бинош, Ева Грин, Хайди Клум, Тэйлор Хилл, Джанкарло Эспозито, Филипп Торретон, Омар Си, Лили Гладстоун, Леа Сейду и другие знаменитости.