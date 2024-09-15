Принцу Гарри – 40. Фотогалерея

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15 сентября исполнилось 40 лет принцу Гарри, герцогу Сассекскому. Его настоящее полное имя – Генри Чарльз Альберт Дэвид. Гарри – семейное прозвище, под которым он теперь известен всему миру.

Генри (Гарри) родился в семье принца Чарльза (ныне король Карл III) и принцессы Дианы. Он младший сын в семье. Внук королевы Елизаветы II. Является пятым в списке наследников британского престола. Хотя через два года после женитьбы на американской актрисе Меган Маркл, в 2020 году они сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США. У них двое детей.

Принц Гарри учился в школах Уэзерби в Лондоне и Ладгроув в Беркшире. Когда ему было 12 лет, его мать погибла в автокатастрофе.

В юных лет Гарри был непослушным, употреблял алкоголь и марихуану. Учился неважно. Окончил Итонский колледж с отрицательной оценкой по географии. Увлекался спортом, хорошо играл в регби. Учился в Королевской военной академии в Сандхерсте. Служил несколько месяцев в Афганистане (2007-2008) в качестве авиационного наводчика. В 2011-м ему было присвоено звание капитана Корпуса армейской авиации. Впоследствии несколько раз по долгу службы находился в командировках в Афганистане, принимал участие в боевых действиях.

В 2018 году принц женился на американской актрисе Меган Маркл и получил титул герцога Сассекского. В январе 2020 года он и его жена заявили, что сложат с себя основные обязанности, связанные с королевской семьёй, и будут стремиться к финансовой независимости, а жить планируют на два дома – в Великобритании и в Канаде. С весны 2020 года они не используют свои титулы и не получают государственные средства. Юридически при этом Гарри остается принцем Соединенного Королевства и Королевским Высочеством и продолжает использовать титулы принца и герцога.

В июле 2020 года герцог и герцогиня обзавелись собственным домом в Санта-Барбаре (Калифорния, США).

В 2021 году принц Гарри стал топ-менеджером американской стартап-компании по коучингу и душевному здоровью BetterUP. Кроме того, он вошел в комиссию Аспенского института по борьбе с дезинформацией.