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    Фоторепортажи

    Пасха на Святой земле. Фоторепортаж 2023 года

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    Фото: Flash90, Associated Press

    В воскресенье, 16 апреля, православные христиане празднуют Пасху – день Воскресения Христова. Католическая Пасха отмечалась на неделю раньше.

    15 апреля в Храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима прошла традиционная церемония освящения Благодатного огня.

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    В этом году предпасхальные и пасхальные дни совпали с празднованием Песаха евреями (завершился 12 апреля) и мусульманским месяцем Рамадан (завершается 21 апреля). В Иерусалиме, как и на всей остальной территории Израиля, действуют особые меры безопасности.

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