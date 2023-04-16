Пасха на Святой земле. Фоторепортаж 2023 года
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Фото: Flash90, Associated Press
В воскресенье, 16 апреля, православные христиане празднуют Пасху – день Воскресения Христова. Католическая Пасха отмечалась на неделю раньше.
15 апреля в Храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима прошла традиционная церемония освящения Благодатного огня.
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В этом году предпасхальные и пасхальные дни совпали с празднованием Песаха евреями (завершился 12 апреля) и мусульманским месяцем Рамадан (завершается 21 апреля). В Иерусалиме, как и на всей остальной территории Израиля, действуют особые меры безопасности.
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