Церемония зажжения Олимпийского огня в Греции. Фоторепортаж 2024 года

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В Древней Олимпии в Греции во вторник, 16 апреля, состоялась церемония зажжения огня летних Олимпийских игр в Париже.

На церемонии присутствовали около 600 высокопоставленных лиц, включая президента Греции Катерину Сакелларопулу и президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, передает "Интерфакс".

Издание Greek Reporter пишет, что в ритуале зажжения огня участвовали актрисы в роли древних жриц. Хореографию церемонии ставила хореограф Артемис Игнатиу на музыку композитора Димитриса Пападимитриу.

Греческая актриса Мэри Мина, исполняющая роль верховной жрицы, зажгла факел для начала эстафеты Олимпийского огня в Греции и Франции. Она передала факел греческому золотому медалисту Стефаносу Дускосу, что знаменует начало эстафеты на греческой земле, которая продлится 11 дней – до 26 апреля.

Затем на Панафинейском стадионе в Афинах пройдет церемония передачи огня Парижу – столице летней Олимпиады в 2024 году.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.