Мусульманский праздник Ид аль-Адха в Иерусалиме и Газе. Фоторепортаж
время публикации: 16 июня 2024 г., 13:25 | последнее обновление: 16 июня 2024 г., 13:25
Фото: Associated Press и Flash90
Утром 16 июня десятки тысяч мусульман поднялись на Храмовую гору, где находится мечеть Аль-Акса, для участия в массовой молитве по случаю праздника Ид аль-Адха (исламский праздник окончания хаджа, другое название Курбан байрам).
В связи с массовыми празднованиями в Иерусалиме усилены меры безопасности.
В Газе в день праздника Ид аль-Адха одни дошли до частично или полностью сохранившихся мечетей, другие молились, не покидая относительно безопасную территорию.