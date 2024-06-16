Мусульманский праздник Ид аль-Адха в Иерусалиме и Газе. Фоторепортаж

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Утром 16 июня десятки тысяч мусульман поднялись на Храмовую гору, где находится мечеть Аль-Акса, для участия в массовой молитве по случаю праздника Ид аль-Адха (исламский праздник окончания хаджа, другое название Курбан байрам).

В связи с массовыми празднованиями в Иерусалиме усилены меры безопасности.

В Газе в день праздника Ид аль-Адха одни дошли до частично или полностью сохранившихся мечетей, другие молились, не покидая относительно безопасную территорию.